Пантожа вернулся в зал после травмы руки в бою с Ваном: «Трудные времена делают нас сильнее!»
Пантожа вернулся к тренировкам в зале.
Алешандре Пантожа вернулся в зал после травмы в титульном бою с Джошуа Ваном.
«Без остановок! Тяжелая работа только началась. Трудные времена делают нас сильнее!» – подписал Пантожа видео из спортзала.
Напомним, Пантожа травмировал руку в поединке с Ваном на UFC 323 и не смог продолжить бой.
Худший способ отдать пояс UFC – сломать руку за 26 секунд
Даниэль Кормье: «Мераб не успел разогреться перед боем с Яном. Соглавный бой слишком быстро закончился»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алешандре Пантожи
