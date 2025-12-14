Дуэйн Джонсон – об уходе Сины из WWE: «Ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Классно быть важным, но важнее быть классным»

Дуэйн Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из WWE.

Боец WWE и актер Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из спорта.

«Джон, ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Классно быть важным, но важнее быть классным».

Поздравляю с твоей исторической и необыкновенной карьерой в WWE, мой друг», – сказал Дуэйн Джонсон.

Напомним, Сина ушел из WWE после 23-летней карьеры в рестлинге. Он выигрывал чемпионат 17 раз.

