Дуэйн Джонсон – об уходе Сины из WWE: «Ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Классно быть важным, но важнее быть классным»
Дуэйн Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из WWE.
Боец WWE и актер Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из спорта.
«Джон, ты олицетворяешь одну из моих любимых цитат: «Классно быть важным, но важнее быть классным».
Поздравляю с твоей исторической и необыкновенной карьерой в WWE, мой друг», – сказал Дуэйн Джонсон.
Напомним, Сина ушел из WWE после 23-летней карьеры в рестлинге. Он выигрывал чемпионат 17 раз.
Дуэйн Джонсон: «Очень уважаю Аспиналла. Думаю, из него получился бы отличный рестлер»
Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дуэйна Джонсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости