Мозгов и Воронцевич – в итоговом составе сборной России на олимпийскую квалификацию

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Руководство сборной России определилось с составом команды на матчи олимпийской квалификации.

12 баскетболистов будут заявлены на отборочный турнир в хорватском Сплите.

Состав сборной России

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов (ЦСКА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Артем Комолов («Нижний Новгород»).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»).

Центровые: Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

Напомним, что в четверг днем в Хорватию прибыли все 14 игроков, летавшие ранее со сборной на международные турниры в Стамбул и Каунас. Таким образом, из того состава в заявку на олимпийскую квалификацию не войдут Филипп Гафуров (ЦСКА-2) и Антон Квитковских («Автодор»).

С пятницы в Сплите начал действовать соревновательный «пузырь». Первый матч олимпийского квалификационного турнира россияне проведут 30 июня против Мексики.

В «хорватской» квалификации участвуют шесть команд: группа A – Россия, Германия, Мексика, группа B – Бразилия, Тунис, Хорватия. Они поборются за единственную путевку на Игры, которые откроются в Токио 23 июля.

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