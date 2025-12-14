Генри Сехудо: «Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!»
Экс-чемпион UFC Генри Сехудо считает, что следующим соперником Джошуа Вана должен стать Мане Капе.
«Манел Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!» – написал Сехудо в соцсетях.
Напомним, Капе нокаутировал Брэндона Ройвала в главном событии UFC on ESPN 73.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
