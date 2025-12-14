Капе хочет драться с Ваном: «Я стану его худшим кошмаром»
Капе уверен, что победит Вана.
Боец UFC Манел Капе хочет титульный бой с Джошуа Ваном.
«Я нокаутирую Джошуа. Если он ошибется, то сделаю это в первом раунде. Но планирую с ним поиграться, а во втором раунде заняться своей работой. Я стану его худшим кошмаром. Ван напуган. Он знает, что проиграет», – сказал Капе.
Напомним, Капе нокаутировал Брэндона Ройвала в главном событии UFC on ESPN 73. Джошуа Ван – действующий чемпион наилегчайшего веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
