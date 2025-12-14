Блахович вызвал Хилла: «Давай сделаем это. Как только ты поправишься, я буду готов»

Блахович хочет бой с Хиллом.

Польский боец UFC Ян Блахович хочет бой с экс-чемпионом промоушена Джамалом Хиллом .

«Как только ты поправишься, я буду готов. Давай сделаем это», – написал в соцсетях Блахович .

Ранее у американца Хилла произошел конфликт с экс-чемпионкой UFC из Польши Йоанной Енджейчик . Джамал пообещал «вырубить на хрен» полячку из-за ее грубого общения с его девушкой.

