Блахович вызвал Хилла: «Давай сделаем это. Как только ты поправишься, я буду готов»
Блахович хочет бой с Хиллом.
Польский боец UFC Ян Блахович хочет бой с экс-чемпионом промоушена Джамалом Хиллом.
«Как только ты поправишься, я буду готов. Давай сделаем это», – написал в соцсетях Блахович.
Ранее у американца Хилла произошел конфликт с экс-чемпионкой UFC из Польши Йоанной Енджейчик. Джамал пообещал «вырубить на хрен» полячку из-за ее грубого общения с его девушкой.
Богдан Гуськов и Ян Блахович завершили бой вничью на UFC 323
Блахович – о Гуськове: «Я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше. Легендарная польская мощь!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Яна Блаховича
