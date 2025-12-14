1

Блахович вызвал Хилла: «Давай сделаем это. Как только ты поправишься, я буду готов»

Блахович хочет бой с Хиллом.

Польский боец UFC Ян Блахович хочет бой с экс-чемпионом промоушена Джамалом Хиллом.

«Как только ты поправишься, я буду готов. Давай сделаем это», – написал в соцсетях Блахович.

Ранее у американца Хилла произошел конфликт с экс-чемпионкой UFC из Польши Йоанной Енджейчик. Джамал пообещал «вырубить на хрен» полячку из-за ее грубого общения с его девушкой.

Богдан Гуськов и Ян Блахович завершили бой вничью на UFC 323

Блахович – о Гуськове: «Я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше. Легендарная польская мощь!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Яна Блаховича
logoUFC
logoMMA
logoЯн Блахович
logoДжамал Хилл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 323: Ян победил Двалишвили, Пантожа проиграл Вану, Гуськов и Блахович подрались вничью
7 декабря, 06:07
«Это все для фанатов». Гуськов появился на пресс-конференции в образе Агента 47
5 декабря, 10:10Фото
Хилл – Мурзаканову: «Этот бой мне нравится»
12 ноября, 14:48
Главные новости
Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
сегодня, 13:53
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»
сегодня, 12:37
Хабиб – о победе Капе над Ройвалом: «Манел, ты заслуживаешь всего, брат»
сегодня, 12:17
Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»
сегодня, 11:19
Капе – в соцсетях: «Подпиши контракт, малыш»
сегодня, 10:44
Ван хочет бой с Капе: «Хьюстон. Давайте сделаем это»
сегодня, 10:38
Андрей Пуляев: «Готовлюсь к бою с Готье в Омске под руководством Шлеменко и Корешкова. Это уже 90% победы»
сегодня, 10:25
Пэдди Пимблетт: «Колби – худший пример, как можно вести себя перед камерой. Он настоящий негодяй в маске»
сегодня, 08:47
Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»
сегодня, 08:33
Том Аспиналл: «Было бы неплохо провести боксерский поединок с Нганну. Но сначала мне нужно закончить с боями в UFC»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
вчера, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото