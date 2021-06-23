МОК намерен разрешить политические протесты в Токио-2020 перед соревнованиями, но не на подиуме

Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить политические протесты на летней Олимпиаде-2020 в Токио перед соревнованиями, но не на подиуме.
Сейчас протесты запрещены на Играх в любой форме.
Комиссия спортсменов МОК разрабатывает вариант, согласно которому спортсменам разрешат выражать протесты или устраивать демонстрации перед соревнованиями. Например, пловцы могут преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом заплывов, а сборные по игровым видам спорта – когда выстраиваются в линейку перед началом матча.
При этом любые протесты на церемонии награждения, на подиуме, в олимпийской деревне и на церемониях открытия и закрытия Игр останутся под запретом.
Пока комиссия спортсменов МОК еще не до конца проработала изменения в «правиле 50», однако они, скорее всего, будут приняты и утверждены исполнительным комитетом до Олимпиады-2020.
Летние Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 7 августа.
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