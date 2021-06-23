МОК намерен разрешить политические протесты в Токио-2020 перед соревнованиями, но не на подиуме

Международный олимпийский комитет ( ) может разрешить политические протесты на летней Олимпиаде-2020 в Токио перед соревнованиями, но не на подиуме.

Сейчас протесты запрещены на Играх в любой форме.

Комиссия спортсменов МОК разрабатывает вариант, согласно которому спортсменам разрешат выражать протесты или устраивать демонстрации перед соревнованиями. Например, пловцы могут преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом заплывов, а сборные по игровым видам спорта – когда выстраиваются в линейку перед началом матча.

При этом любые протесты на церемонии награждения, на подиуме, в олимпийской деревне и на церемониях открытия и закрытия Игр останутся под запретом.

Пока комиссия спортсменов МОК еще не до конца проработала изменения в «правиле 50», однако они, скорее всего, будут приняты и утверждены исполнительным комитетом до Олимпиады-2020.

Летние Олимпийские игры-2020 в пройдут с 23 июля по 7 августа.

Вечное олимпийское «правило 50» задрожало: США и Германия продавливают политические протесты на Играх, Россия против

Черный салют на олимпийском пьедестале выбесил всех: герои сняли обувь, стояли под свист – потом им угрожали расправой даже в США