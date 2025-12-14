Бонусы UFC on ESPN 73: Капе и Валлехос награждены за лучшее выступление вечера
UFC наградил бонусами двух бойцов по итогам турнира серии Fight Night в Лас-Вегасе.
Манел Капе и Кевин Валлехос получат дополнительные $50 тысяч за досрочные победы на UFC on ESPN 73.
Напомним, Капе нокаутировал в главном событии Брэндона Ройвала. Валлехос досрочно победил Гигу Чикадзе в соглавном поединке турнира.
UFC on ESPN 73: Ройвал проиграл Капе, Чикадзе – Валлехосу, Амосов досрочно победил Мэгни
Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
