Бонусы UFC on ESPN 73: Капе и Валлехос награждены за лучшее выступление вечера

UFC наградил бонусами двух бойцов по итогам турнира серии Fight Night в Лас-Вегасе.

Манел Капе и Кевин Валлехос получат дополнительные $50 тысяч за досрочные победы на UFC on ESPN 73.

Напомним, Капе нокаутировал в главном событии Брэндона Ройвала. Валлехос досрочно победил Гигу Чикадзе в соглавном поединке турнира.

UFC on ESPN 73: Ройвал проиграл Капе, Чикадзе – Валлехосу, Амосов досрочно победил Мэгни

