Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов получили рекомендацию ВФЛА к участию в Олимпиаде в Токио-2020

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Дарья Клишина Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Илья Шкуренев Илья Иванюк Анжелика Сидорова Михаил Акименко Валерий Пронкин Эльвира Хасанова Василий Мизинов Тимур Моргунов Легкая атлетика

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовала 10 спортсменов к участию в Олимпиаде в Токио, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В список вошли легкоатлеты:

Илья Иванюк (прыжки в высоту),

Михаил Акименко (прыжки в высоту),

Мария Ласицкене (прыжки в высоту),

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),

Дарья Клишина (прыжки в длину),

– Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),

Илья Шкуренев (десятиборье),

Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),

Василий Мизинов (спортивная ходьба),

Валерий Пронкин (метание молота).

Рабочая группа рассмотрит вопрос о включении в список чемпиона России в прыжках с шестом Тимура Моргунова, если он успеет получить нейтральный статус до понедельника.

По решению World Athletics, на Олимпиаде в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.

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