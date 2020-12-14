Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов получили рекомендацию ВФЛА к участию в Олимпиаде в Токио-2020

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовала 10 спортсменов к участию в Олимпиаде в Токио, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
В список вошли легкоатлеты:
– Илья Иванюк (прыжки в высоту),
– Михаил Акименко (прыжки в высоту),
– Мария Ласицкене (прыжки в высоту),
– Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),
– Дарья Клишина (прыжки в длину),
– Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),
– Илья Шкуренев (десятиборье),
– Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),
– Василий Мизинов (спортивная ходьба),
– Валерий Пронкин (метание молота).
Рабочая группа рассмотрит вопрос о включении в список чемпиона России в прыжках с шестом Тимура Моргунова, если он успеет получить нейтральный статус до понедельника.
По решению World Athletics, на Олимпиаде в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.
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