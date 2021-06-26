Тренер «Тампы» Купер, вероятно, возглавит сборную Канады на ОИ-2022

Инсайдер TSN и автор The Athletic Пьер ЛеБрюн сообщил, что главный тренер «Тампы» Джон Купер, скорее всего, возглавит сборную Канады на ОИ-2022.

«Все знаки указывают на то, что Джона Купера назначили главным тренером сборной Канады на ОИ в Пекине», – написал ЛеБрюн.

В сезоне-2020/21 Купер в третий раз помог «Тампе» выйти в финал плей-офф. В 2020 году команда выиграла Кубок Стэнли.

Ранее он был помощником тренера сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира-2016.

В 2017 году он был главным тренером сборной Канады на ЧМ.