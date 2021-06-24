Хореограф группы Тутберидзе о ковидных мерах и прививках: «Мы просто стая обезьянок в зоопарке, где старший брат ставит над нами эксперименты»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился мнением о вакцинации и об ограничениях, связанных с коронавирусом.

«Честно говоря, я в полном недоумении и расстройстве. Мы просто стая обезьянок в зоопарке, где старший брат ставит над нами эксперименты.

В рестораны пускать без прививки не будут, кто не сделает прививки – на работу не попадает (прививаемся добровольно). На лавочки в парках не садимся и так далее и тому подобное.

Думаю, гайки еще сильнее завинтят в ближайшее время. И в то же время праздники, которые устраивает руководство, очень даже с размахом проходят. Например, «Алые паруса»!

Тысячи и тысячи людей толпами трутся нос к носу без масок, ах да, извините, то, что устраивают наши небожители – это другое, вируса там нет.

Глядя на весь этот ералаш и театр абсурда, они хотят нашего доверия к их действиям и просьбам. Вот и получается: одни делают вид, что что-то делают, другие делают вид, что что-то выполняют.

Мой папа любит одно смешное выражение, которое как нельзя подходит к сегодняшнему театру черной комедии. «Так мы и жили, губы красили, а жо... не мыли!» Один вопрос: доколе это будет продолжаться? Кстати, забыл про открытые границы, ну бред же», – написал Железняков.

«Народ, плиз, не пишите мне ничего по поводу прививки. Смысл поста не про них. Прививайтесь кто хочет, какие проблемы. Я не хочу, и это мое право», – добавил хореограф.

Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»