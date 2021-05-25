Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева не едет на Олимпиаду в Токио и заканчивает карьеру в сборной России

Российская волейболистка завершила выступление за сборную России и не поедет на Олимпийские игры в Токио.

Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной. Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла.

Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России.

в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться.

Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу.

Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня все в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе.

Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно.

Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними!

До свидания, моя любимая сборная», – написала Кошелева.

Татьяна Кошелева в составе сборной России является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).