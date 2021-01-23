Хабиб о Коноре: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.
«Утром всех разбудил, а сам спать лег», – сказал Нурмагомедов.
На UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби Макгрегора в реванше нокаутировал Дастин Порье.
“Yo bro where are you?”— banta (@justVorfunn) January 24, 2021
Me: “I’m like 4 mins away” #UFC257 pic.twitter.com/Z6iMSyPigI
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