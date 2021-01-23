Хабиб о Коноре: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»

Чемпион UFC в легком весе пошутил над экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах .

«Утром всех разбудил, а сам спать лег», – сказал Нурмагомедов.

На UFC 257 на в Абу-Даби Макгрегора в реванше нокаутировал .

Магомед Исмаилов: «Такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда»

Конор про слова Хабиба: «Уважай спортсменов. Это характер человека, который скрывается за маской»