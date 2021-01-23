Магомед Исмаилов: «Такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда»

Средневес АСА Магомед Исмаилов прокомментировал реванш между экс-чемпионом в двух дивизионах и .

«В этот вечер Конор был сам не свой. Согнулся в спине и не в свойственной себе манере начал работать – сильно застаивался и пытался выждать какую-то контратаку, потерял чувство дистанции!

Он не ждал прохода в ноги от Порье. Словно был уверен , что тот весь бой будет боксировать. Когда Порье начал накидывать с двух рук, Конор у сетки думал, что тот сам остановится и ждал.

А тот не остановился и накидал ему. Такой Конор не простоял бы с Хабибом и раунда!» – рассказал Исмаилов.

Конор про слова Хабиба: «Уважай спортсменов. Это характер человека, который скрывается за маской»

Хабиб о поражении Конора: «Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду»