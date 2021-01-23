Джейк Пол – Конору: «Тебя избил бездарь. Я предлагал тебе 50 млн долларов, теперь могу предложить 10 тысяч»

Блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на поражение экс-чемпиона в двух дивизионах в реванше против .

«Конора вырубили к чертям. Первое. Дэйна Уайт, это была худшая трансляция в истории.

Второе. Конору дали 5 миллионов долларов за бой с бездарем, и этот бездарь нокаутировал его. Мемы про Конора в твиттере очень смешные.

Я предлагал тебе 50 миллионов долларов за бой. Нужно было соглашаться. Теперь могу предложить тебе 10 тысяч наличными.

17 апреля я буду драться, посмотрим, что произойдет», – заявил Пол.

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