Джейк Пол – Конору: «Тебя избил бездарь. Я предлагал тебе 50 млн долларов, теперь могу предложить 10 тысяч»

Блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на поражение экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора в реванше против Дастина Порье.
«Конора вырубили к чертям. Первое. Дэйна Уайт, это была худшая трансляция в истории.
Второе. Конору дали 5 миллионов долларов за бой с бездарем, и этот бездарь нокаутировал его. Мемы про Конора в твиттере очень смешные.
Я предлагал тебе 50 миллионов долларов за бой. Нужно было соглашаться. Теперь могу предложить тебе 10 тысяч наличными.
17 апреля я буду драться, посмотрим, что произойдет», – заявил Пол.
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