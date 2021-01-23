Конор про слова Хабиба: «Уважай спортсменов. Это характер человека, который скрывается за маской»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона после поражения ирландца Дастину Поье на 257 нокаутом во втором раунде.

Хабиб сказал, что Конору «не стоило менять команду».

«Моя команда – это команда с самого первого дня. Я ничего не менял в ней. Что есть, то есть. Уважай спортсменов. Это, безусловно, характер человека, который скрывается за маской.

Как бы то ни было, что он собирается делать? Он хочет вернуться или нет?

В начале боя против Дастина я выступал уверенно. Говорю же, бои разные, все зависит от стиля бойца. Так и с Дастином. Он очень выносливый боец, у него есть этот лоукик в арсенале.

Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов вернуться, пусть делает это, я готов с ним подраться», – сказал Конор на пресс-конференции.

Хабиб о поражении Конора: «Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду»

Дастин Порье: «Вообще не удивлен, что победил Конора. Можем подраться еще раз»