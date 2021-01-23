Конор про слова Хабиба: «Уважай спортсменов. Это характер человека, который скрывается за маской»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова после поражения ирландца Дастину Поье на UFC 257 нокаутом во втором раунде.
Хабиб сказал, что Конору «не стоило менять команду».
«Моя команда – это команда с самого первого дня. Я ничего не менял в ней. Что есть, то есть. Уважай спортсменов. Это, безусловно, характер человека, который скрывается за маской.
Как бы то ни было, что он собирается делать? Он хочет вернуться или нет?
В начале боя против Дастина я выступал уверенно. Говорю же, бои разные, все зависит от стиля бойца. Так и с Дастином. Он очень выносливый боец, у него есть этот лоукик в арсенале.
Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов вернуться, пусть делает это, я готов с ним подраться», – сказал Конор на пресс-конференции.
Хабиб о поражении Конора: «Вот что бывает, когда ты меняешь свою команду»
Дастин Порье: «Вообще не удивлен, что победил Конора. Можем подраться еще раз»