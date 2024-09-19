Аникина о выборах главы МОК: «Коу самый сильный кандидат, он уникален с точки зрения опыта. Но он является и самым слабым, потому что не соответствует требованиям»

Елена Аникина назвала преимущества Себастьяна Коу на выборах в президенты МОК.

В 2025 году пройдут выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). На пост претендуют семь человек , в том числе президент Всемирной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) британец Коу .

«На мой взгляд, если смотреть абсолютно нейтрально, без учета интересов России и других факторов, самым сильным кандидатом является Себастьян Коу. Он уникален с точки зрения опыта, который у него есть во всех областях, связанных с олимпийским спортивным движением.

Он олимпийский чемпион, бывший глава оргкомитета Игр в Лондоне, возглавлял Британскую олимпийскую ассоциацию, сейчас является президентом одной из крупнейших международных спортивных федераций. Более уникального набора профессиональных качеств нет ни у кого.

Но одновременно с этим он является и самым слабым кандидатом, потому что не соответствует заявленным в письме этической комиссии пунктам и требованиям к кандидатам. Так, по возрасту ему гарантировано только два года членства МОК – до достижения 70-летнего возраста, и он находится в статусе члена МОК от международной федерации. В 2027 году его полномочия там истекают, а это значит, что он должен менять свой статус на независимый и индивидуальный.

В этой связи у него самое большое несоответствие требованиям олимпийской хартии, и при жестком подходе МОК мог бы сейчас признать его неподходящим кандидатом. Но этого сделано не было, и для меня это было определенным приятным удивлением», – сказала вице-президент Федерации бобслея России и один из лидеров заявочной кампании Сочи-2014 Аникина .

«Да, Себастьян Коу, безусловно, очень сложный для России кандидат в президенты МОК. Но такая сейчас международная ситуация, что совершенно невозможно предсказать, кто из них для нас будет хорош, а кто будет плох.

Многое будет зависеть от того, кто будет отвечать за спорт в России, какая у нас будет стратегия, как мы будем достигать поставленных целей, насколько мы будем понятны, требовательны и в то же время лояльны и компромиссны. И конечно, многое будет зависеть от международной обстановки. Может, с Коу все сложится нормально, а с Самаранчем – плохо. Непредсказуемо…» – отметила Аникина.

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