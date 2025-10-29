Рэпер Флейвор Флейв назначен официальным спонсором и промоутером сборной США по бобслею и скелетону

Рэпер Флейвор Флейв стал промоутером сборной США по бобслею и скелетону.

Американский рэпер Уильям Джонатан Дрейтон‑младший, известный как Флейвор Флейв (Flavor Flav), будет поддерживать сборную США по бобслею и скелетону в ходе зимних Олимпийских игр‑2026.

Основатель хип‑хоп группы Public Enemy назначен официальным спонсором и промоутером национальной команды. Он окажет финансовую помощь команде в ходе тренировок и будет устраивать рекламные акции для продвижения спортсменов.

66‑летний рэпер в минувшие выходные принял участие в соревнованиях по бобслею и скелетону в Олимпийском парке штата Юта. В одном из заездов на скелетоне он развил скорость 106 км/ч. Также музыкант проехал по профессиональным трассам в бобе для бобслея. В свою очередь, Флейв пригласил спортсменов на свои выступления в США.

Ранее в ходе летних Олимпийских игр 2024 года Флейв поддерживал сборные США по водному поло.