Дегтярев о допуске саночников: «Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России»

Дегтярев назвал важным прецедентом допуск российских саночников на турниры.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ОКР продолжит отстаивать права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS ) признал неправомерным отказ предоставлять нейтральный статус российским саночникам.

«Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 31 октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Таким образом FIL обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены Исполкомом МОК 19 сентября 2025 года.

Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России.

Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», – написал Дегтярев в телеграм-канале.