Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»

Российский скелетонист отреагировал на решение шестикратного чемпиона мира завершить спортивную карьеру.

«Мартинс – сильный спортсмен, самый титулованный на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы. В спорте он больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх. Он правильно сделал, что завершил карьеру, принял взвешенное решение. Наверное, устал, не сбылась надежда, которую он хотел осуществить.

Я с ним хорошо общаюсь, поддерживаем иногда связь. Ничего в общении не проявляется (из‑за последних событий в мире). Не думаю, что он будет тренировать, ему хватило спорта в жизни. Насколько знаю, он занимается другими делами», – сказал Трегубов.