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Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»

Светлана Журова предположила, в каком спорте Россия вернется на мировую арену.

«Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах спорта ситуация пока подвешенная.

В хоккее мы сейчас на грани возвращения. Это связано и с недавними заявлениями главы ИИХФ. Невозможно убрать российский хоккей из международной повестки. Болельщики негодуют, потому что им очень хотелось бы посмотреть на эту «Красную машину», которая будет состоять из игроков НХЛ и КХЛ. Это будет сравнимо с американской баскетбольной «Дрим-тим».

Наша сборная будет состоять из игроков высочайшего уровня. Мир точно хотел бы посмотреть на эти имена вместе», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoСветлана Журова
logoИИХФ
logoсборная России жен (бобслей)
logoсборная России (бобслей)
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