Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
Светлана Журова предположила, в каком спорте Россия вернется на мировую арену.
«Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах спорта ситуация пока подвешенная.
В хоккее мы сейчас на грани возвращения. Это связано и с недавними заявлениями главы ИИХФ. Невозможно убрать российский хоккей из международной повестки. Болельщики негодуют, потому что им очень хотелось бы посмотреть на эту «Красную машину», которая будет состоять из игроков НХЛ и КХЛ. Это будет сравнимо с американской баскетбольной «Дрим-тим».
Наша сборная будет состоять из игроков высочайшего уровня. Мир точно хотел бы посмотреть на эти имена вместе», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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