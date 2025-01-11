Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»

Светлана Журова предположила, в каком спорте Россия вернется на мировую арену.

«Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах спорта ситуация пока подвешенная.

В хоккее мы сейчас на грани возвращения. Это связано и с недавними заявлениями главы ИИХФ . Невозможно убрать российский хоккей из международной повестки. Болельщики негодуют, потому что им очень хотелось бы посмотреть на эту «Красную машину», которая будет состоять из игроков НХЛ и КХЛ. Это будет сравнимо с американской баскетбольной «Дрим-тим».

Наша сборная будет состоять из игроков высочайшего уровня. Мир точно хотел бы посмотреть на эти имена вместе», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .