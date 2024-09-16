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Жуков о кандидатах на пост главы МОК: «Ватанабэ, Коу и Элиаш – не лучшие варианты для нас»

Жуков заявил, что новому главе МОК нужно будет налаживать отношения с Россией.

В список кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета вошли семь человек. 

«Кого выберут, с тем и нужно будет работать. Будем ожидать, что разум возобладает, и новый президент так или иначе будет работать с Россией и налаживать отношения.

Ватанабэ, Коу и Элиаш – не лучшие варианты для нас», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. 

Моринари Ватанабе возглавляет Международную федерацию гимнастики, Себастьян Коу – Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, Йохан Элиаш является президентом Международной федерации лыжного спорта.

7 человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК: Коу, Ковентри, Самаранч-младший, Элиаш, Ватанабе, Хусейн и Лапартьен

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМОК
logoАлександр Жуков
logoСебастьян Коу
Моринари Ватанабе
ТАСС
logoЙохан Элиаш
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