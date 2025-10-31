1

Глава Федерации санного спорта России: «Наше возвращение на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, – долгожданное событие»

Глава Федерации санного спорта России высказалась о допуске саночников к стартам.

Наталия Гарт заявила, что Федерация санного спорта России должна оперативно решить все вопросы, связанные с допуском россиян на международные турниры. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отказ Международной федерации санного спорта (FIL) предоставлять нейтральный статус российским спортсменам. 

«Решение CAS – это наша совместная победа. Огромная благодарность за помощь и поддержку Министерству спорта России, Олимпийскому комитету и лично Министру спорта и председателю ОКР Михаилу Владимировичу Дегтяреву!

Наше возвращению на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, – долгожданное событие.

Теперь наша задача – оперативно решить все вопросы, пройти квалификацию и быть допущенными на международные соревнования», – заявила Гарт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм ФССР
отстранение и возвращение России
logoсборная России (сани)
Санный спорт
ФССР (Федерация санного спорта России)
Наталия Гарт
logoсборная России жен (сани)
