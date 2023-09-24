«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея

Конгресс Международной федерации бобслея не рассмотрел вопрос о допуске россиян.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Конгресс проходил 24 сентября в пригороде Барселоны. Российские спортсмены отстранены от международных стартов с 2022 года.

«Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объеме, как только это станет разумно целесообразным с учетом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры.

К сожалению, исполком IBSF (Международной федерации бобслея) не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса.

В целом атмосфера на самом мероприятии была спокойной, хотя некоторые негативные выпады в адрес российской делегации со стороны отдельных участников делались.

Отечественные бобслеисты и скелетонисты продолжат тренироваться и соревноваться в России и готовиться к международным стартам, когда IBSF примет положительное решение в отношении наших спортсменов», – сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.