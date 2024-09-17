Тихонов о выборах главы МОК: «Более достойной кандидатуры, чем Самаранч, не существует. Коу и многие другие просто ненавидят Россию»

Александр Тихонов поддержал кандидатуру Самаранча-младшего на выборах главы МОК.

Выборы пройдут весной 2025 года. В список кандидатов на пост главы МОК вошли семь человек, в том числе вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший и президент World Athletics Себастьян Коу.

«Я лично знал Самаранча, был у него в гостях в Барселоне, его ведь и избирали в Москве. И за всю историю лучше президента МОК не существовало и не будет существовать. Думаю, что от отца сыну многое передалось, более достойной кандидатуры не существует.

Я не последний человек в спорте, и мое лично мнение в том, что рядом с Самаранчем все остальные кандидаты просто не достойны рассмотрения. Коу и многие другие просто ненавидят Россию», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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