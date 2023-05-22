Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
Скелетонист Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита.
Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.
«По имеющейся у меня информации, Никита в ближайшее время должен получить допуск от врачей. Но в команде его пока не будет, мы договорились, что в летний период он будет заниматься самостоятельно дома вместе со своим личным тренером.
Он перенес тяжелое заболевание, поэтому торопиться с нагрузками не нужно. Сейчас Никита будет потихоньку втягиваться в тренировочный процесс», – сказал Алимов.
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