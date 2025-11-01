Светлана Журова: «Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира»

Светлана Журова не верит, что российские саночники выступят на КМ в Латвии.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о снятии бана с российских саночников.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS ) постановил допустить их до международных турниров в нейтральном статусе.

«Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира», – сказала Журова.

Этап Кубка мира в Латвии пойдет в рейтинг, на основе которого распределяются олимпийские квоты.

CAS отменил бан российских саночников. А они успеют на Олимпиаду?