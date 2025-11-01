Светлана Журова: «Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира»
Светлана Журова не верит, что российские саночники выступят на КМ в Латвии.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о снятии бана с российских саночников.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить их до международных турниров в нейтральном статусе.
«Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира», – сказала Журова.
Этап Кубка мира в Латвии пойдет в рейтинг, на основе которого распределяются олимпийские квоты.
CAS отменил бан российских саночников. А они успеют на Олимпиаду?
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
