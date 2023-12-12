Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов

Призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов скончался в возрасте 61 года.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации санного спорта России.

«Ушел из жизни советский и российский саночник, серебряный призер ЗОИ 1984 в Сараево Евгений Белоусов.

Обладатель Кубка мира и бронзовой медали чемпионата мира, чемпион национального первенства, золотой и бронзовый призер чемпионата Европы. Евгений защищал честь спортивного общества «Буревестник», мастер спорта международного класса.

Евгений Владимирович выступал в двухместных санях, в составе экипажа с Александром Беляковым.

Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушел из жизни в возрасте 61 года.

Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта», – говорится в сообщении пресс-службы.