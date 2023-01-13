Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги

Теги Санный спорт Семен Павличенко сборная России (сани) Сергей Чудинов (сани) ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко, получивший тяжелую травму ноги в сентябре, присоединился к сборной и уже совершил первые тренировочные спуски.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

«Семен приехал на январский сбор команды в Сочи и сегодня принял участие вместе со всеми в первой тренировке. Он стартовал с шестого виража, потому что было непонятно, как поведет себя стопа.

Семен пока чувствует определенный дискомфорт, но ему уже можно тренироваться после того, как физиотерапевт наложил хороший тейп. Мы переживали, как Семен будет тормозить, но все нормально, он катается.

Стараемся максимально обезопасить спортсмена, хотя все предусмотреть невозможно. Это же санный спорт.

Но очень важно, чтобы в этом сезоне Семен получил определенный накат. У него есть желание поработать над санями, есть определенные технические решения в голове, надо все опробовать и откатать», – сказал Чудинов.

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1 комментарий

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Петр Мартыненко
Сначала прочитал Павлюченко, подумал что возобновил карьеру) и Карпин его вызвал в сборную)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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