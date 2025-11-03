FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников к турнирам после получения мотивировочной части решения CAS

FIL ожидает мотивировочную часть вердикта CAS по допуску российских саночников.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL) с 2022 года. 18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских атлетов.

Федерация санного спорта России (ФССР) и шесть российских спортсменов подали апелляцию на это решение в CAS. Слушания прошли 24 октября. CAS отменил запрет на участие нейтральных атлетов из России в турнирах под эгидой FIL.

«Международная федерация санного спорта принимает решение CAS и в настоящее время ожидает мотивировочную часть вердикта. Пока она не будет получена, просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию», – сообщили в пресс-службе FIL.

CAS отменил бан российских саночников. А они успеют на Олимпиаду?