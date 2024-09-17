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  • Журова о выборах главы МОК: «Может, стоит идти от обратного и поддержать Коу, сказав, что он полезный кандидат. И пусть по нему ведут расследования»
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Журова о выборах главы МОК: «Может, стоит идти от обратного и поддержать Коу, сказав, что он полезный кандидат. И пусть по нему ведут расследования»

Светлана Журова назвала предпочтительного кандидата на пост президента МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году: Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Давид Лапартьен, Фейсал ибн Хусейн, Кирсти Ковентри, Йохан Элиаш и Моринари Ватанабе.

«Здесь вопрос первостепенный в том, что президента МОК выбирают для всего мира, а РФ – часть спортивного сообщества. Значит, надо говорить о том, кто будет полезен всему миру, а значит, и нам.

Мы понимаем, что пока не закончится СВО, какой бы президент ни был избран, он все равно будет двигаться в конъюнктурной парадигме и точно вряд ли как‑то сможет помочь РФ вернуть флаг и гимн. Как только СВО закончится, кто же из этих кандидатов сразу нас может вернуть? А кто будет строить из себя русофоба еще несколько лет? Единолично никто ничего не решает все же.

В моем понимании, это должен быть европеец, потому что штаб‑квартира в Европе, вряд ли она переедет, человек должен хорошо говорить по‑английски как минимум, а лучше на двух языках. Если говорить о нашей стране, то не хочется никого из этих кандидатов подставлять, потому что им припишут связь с Россией.

Может быть, стоит идти от обратного и поддержать Коу, сказав, что он полезный кандидат. И пусть по нему ведут расследования. Однако, может быть, его русофобия и надуманная, потому что где‑то в подсознании у него может зашевелиться положительное отношение к нам, потому что он на Олимпиаде в Москве выиграл золотую медаль на фоне бойкота тех Игр Великобританией, его с почестями принимали.

Мне видится самой перспективной кандидатурой Самаранч‑младший, потому что на Играх‑80 Самаранч‑старший был избран главой МОК. Он вернулся ко всем традициям. Он вырулил во время холодной войны на нейтральную позицию, все были с флагами и гимнами. Он выстроил работу со спонсорами. Но мы не должны недооценивать их влияние на кандидатов и сейчас. И это может стать ключевым фактором избрания.

Могут выбрать и принца Иордании (Фейсал ибн Хусейн – Спортс’‘), может, новые веяния окажут серьезное влияние на избирателей», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Коу возглавляет Всемирную ассоциацию легкой атлетики (World Athletics), которая не допускает российских спортсменов до соревнований даже в нейтральном статусе.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСветлана Журова
logoМОК
logoХуан Антонио Самаранч
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
logoМосква-1980
logoМатч ТВ
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