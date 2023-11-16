Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов

Теги телевидение Скелетон Кубок мира по бобслею и скелетону чемпионат мира по бобслею и скелетону бобслей IBSF Okko Бобслей/сани/скелетон

Стриминговый сервис Okko покажет Кубок мира по бобслею и скелетону.

«Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат мира и Кубок мира по бобслею и скелетону.

Okko увеличит объем зимних олимпийских видов спорта в сервисе за счет эксклюзивных прав на трансляцию событий Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на 3 года, дополнив бобслеем и скелетоном хоккей, биатлон и фигурное катание», – сообщили в пресс-службе сервиса.

«Сегодня наш ростер зимних видов спорта пополнился бобслеем и скелетоном. По данным Международной федерации, в мире более 500 миллионов поклонников бобслея и скелетона, Уверен, та их часть, которая живет в России, высоко оценит технологии и качество Okko», – отметил руководитель спортивного направления сервиса Олег Манжа.

Первый этап Кубка мира-2023/24 стартует в китайском Яньцине 17 ноября. Подписчики сервиса смогут следить за соревнованиями без дополнительной платы.

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Было бы круто, если бы купили права на биатлон, и чтобы комментировал кто-нибудь нормальный, а губерниев безостановочно тушил пердак на своем матч тв без трансляций.
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вперёд спартак
А кто купил права на фильмы Стивена Сигала?
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imaxim
Ответ Oleg Olegov
Было бы круто, если бы купили права на биатлон, и чтобы комментировал кто-нибудь нормальный, а губерниев безостановочно тушил пердак на своем матч тв без трансляций.
Доброе утро, у ОККО они уже третий сезон есть))
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imaxim
Надеюсь, пригласят Анну Макарову
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Oleg Olegov
Ответ imaxim
Доброе утро, у ОККО они уже третий сезон есть))
Доброе) я не в теме, а почему тогда у губепр до сих пор не лопнул зад? Он чисто российские старты комментирует получается и остается при деле?
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imaxim
Ответ Oleg Olegov
Доброе) я не в теме, а почему тогда у губепр до сих пор не лопнул зад? Он чисто российские старты комментирует получается и остается при деле?
Все верно
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