Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов

Стриминговый сервис Okko покажет Кубок мира по бобслею и скелетону.

«Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат мира и мира по бобслею и скелетону.

Okko увеличит объем зимних олимпийских видов спорта в сервисе за счет эксклюзивных прав на трансляцию событий Международной федерации бобслея и скелетона ( ) на 3 года, дополнив бобслеем и скелетоном хоккей, биатлон и фигурное катание», – сообщили в пресс-службе сервиса.

«Сегодня наш ростер зимних видов спорта пополнился бобслеем и скелетоном. По данным Международной федерации, в мире более 500 миллионов поклонников бобслея и скелетона, Уверен, та их часть, которая живет в России, высоко оценит технологии и качество », – отметил руководитель спортивного направления сервиса Олег Манжа.

Первый этап Кубка мира-2023/24 стартует в китайском Яньцине 17 ноября. Подписчики сервиса смогут следить за соревнованиями без дополнительной платы.