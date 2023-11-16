Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
Стриминговый сервис Okko покажет Кубок мира по бобслею и скелетону.
«Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат мира и Кубок мира по бобслею и скелетону.
Okko увеличит объем зимних олимпийских видов спорта в сервисе за счет эксклюзивных прав на трансляцию событий Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на 3 года, дополнив бобслеем и скелетоном хоккей, биатлон и фигурное катание», – сообщили в пресс-службе сервиса.
«Сегодня наш ростер зимних видов спорта пополнился бобслеем и скелетоном. По данным Международной федерации, в мире более 500 миллионов поклонников бобслея и скелетона, Уверен, та их часть, которая живет в России, высоко оценит технологии и качество Okko», – отметил руководитель спортивного направления сервиса Олег Манжа.
Первый этап Кубка мира-2023/24 стартует в китайском Яньцине 17 ноября. Подписчики сервиса смогут следить за соревнованиями без дополнительной платы.
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