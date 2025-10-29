0

Российские саночники в ноябре проведут сбор в Китае

«2 ноября команда вылетит в Китай, 3 ноября, соответственно, она будет уже на месте. На следующий день пройдет ознакомление с трассой, после чего начнутся тренировки. Этот сбор будет ознакомительным, спортсмены проведут в Китае 10 дней и потом вернутся обратно в Россию, чтобы в конце ноября выступить на кубке страны.

Это тренировочное мероприятие важно для наших саночников, которые не выступали на зарубежных трассах с февраля 2022 года, когда в Китае проходили Олимпийские игры. Ребятам очень важно получить опыт спусков на другой трассе.

Сейчас все мы находимся в ожидании оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску о возвращении нас на международные старты», – рассказал начальник команды Артем Петраков.

По словам Петракова, в списке участников ноябрьского сбора будет немало молодых спортсменов. Поедут в Китай и участники Олимпиады-2022 – Роман Репилов, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

