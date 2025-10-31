0

Журова о допуске российских саночников: «Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой»

Журова отреагировала на допуск российских саночников к международным стартам.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в Международной федерации санного спорта (FIL) непростой президент. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отказ FIL предоставлять нейтральный статус российским саночникам. 

«Суд принял решение, теперь осталось слово за федерацией. Она должна признать решение суда и обеспечить условия нашего участия.

Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой», — сказала Журова.

Главой Международной федерации санного спорта является Эйнарс Фогелис из Латвии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoCAS
logoСпорт-Экспресс
FIL (Международная федерация санного спорта)
Санный спорт
logoСветлана Журова
logoсборная России жен (сани)
отстранение и возвращение России
logoсборная России (сани)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Дегтярев о допуске саночников: «Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России»
сегодня, 17:58
Глава Федерации санного спорта России: «Наше возвращение на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, – долгожданное событие»
сегодня, 17:49
CAS допустил российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе
сегодня, 15:22
Главные новости
Дегтярев о допуске саночников: «Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России»
сегодня, 17:58
Глава Федерации санного спорта России: «Наше возвращение на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, – долгожданное событие»
сегодня, 17:49
CAS допустил российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе
сегодня, 15:22
Российские саночники в ноябре проведут сбор в Китае
29 октября, 06:45
Рэпер Флейвор Флейв назначен официальным спонсором и промоутером сборной США по бобслею и скелетону
29 октября, 06:27
Слушания в CAS по иску Федерации санного спорта России пройдут 24 октября
23 октября, 16:50
IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян к международным соревнованиям
21 октября, 17:18
Колобков о признании незаконным недопуска россиян в бобслее: «Это только начало, можно ждать подобных решений и в других видах спорта»
20 октября, 19:17
Светлана Журова: «Наших бобслеистов теперь должны допустить, но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины продолжится»
20 октября, 18:52
Лидия Иванова: «Рада за бобслей и скелетон, лед тронулся. Надо, чтобы и другие федерации признали неправильность действий по отношению к нам»
20 октября, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19