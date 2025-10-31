Журова о допуске российских саночников: «Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой»

Журова отреагировала на допуск российских саночников к международным стартам.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в Международной федерации санного спорта (FIL) непростой президент.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS ) признал неправомерным отказ FIL предоставлять нейтральный статус российским саночникам.

«Суд принял решение, теперь осталось слово за федерацией. Она должна признать решение суда и обеспечить условия нашего участия.

Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой», — сказала Журова.

Главой Международной федерации санного спорта является Эйнарс Фогелис из Латвии.