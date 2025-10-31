Журова о допуске российских саночников: «Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой»
Журова отреагировала на допуск российских саночников к международным стартам.
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в Международной федерации санного спорта (FIL) непростой президент.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отказ FIL предоставлять нейтральный статус российским саночникам.
«Суд принял решение, теперь осталось слово за федерацией. Она должна признать решение суда и обеспечить условия нашего участия.
Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой», — сказала Журова.
Главой Международной федерации санного спорта является Эйнарс Фогелис из Латвии.
