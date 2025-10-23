Слушания в CAS по иску Федерации санного спорта России пройдут 21 октября
Назначена дата слушаний CAS по иску Федерации санного спорта России.
18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.
Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов.
Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на это решение в CAS. Слушания пройдут 24 октября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
