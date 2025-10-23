1

Слушания в CAS по иску Федерации санного спорта России пройдут 21 октября

Назначена дата слушаний CAS по иску Федерации санного спорта России.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. 

Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на это решение в CAS. Слушания пройдут 24 октября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
ФССР (Федерация санного спорта России)
logoсборная России жен (сани)
FIL (Международная федерация санного спорта)
logoсборная России (сани)
Санный спорт
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Гарт о возможном допуске российских саночников: «Нашу апелляцию рассматривает CAS, заседание пройдет в октябре. Надеемся на лучшее»
20 октября, 14:55
CAS продолжает рассматривать иск российских саночников о недопуске на Олимпиаду
22 сентября, 08:09
Дегтярев о российском спорте: «Еще два-три года изоляции могли привести к катастрофическим потерям»
5 августа, 15:39
Главные новости
IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян к международным соревнованиям
21 октября, 17:18
Колобков о признании незаконным недопуска россиян в бобслее: «Это только начало, можно ждать подобных решений и в других видах спорта»
20 октября, 19:17
Светлана Журова: «Наших бобслеистов теперь должны допустить, но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины продолжится»
20 октября, 18:52
Лидия Иванова: «Рада за бобслей и скелетон, лед тронулся. Надо, чтобы и другие федерации признали неправильность действий по отношению к нам»
20 октября, 16:30
Светлана Ишмуратова: «Решение апелляционного трибунала IBSF – приятная новость. Но непонятно, какая будет ситуация с визами для россиян»
20 октября, 16:24
Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске спортсменов к соревнованиям
20 октября, 15:32
Гарт о возможном допуске российских саночников: «Нашу апелляцию рассматривает CAS, заседание пройдет в октябре. Надеемся на лучшее»
20 октября, 14:55
Вопрос допуска российских бобслеистов и скелетонистов обсудят 21 октября на исполкоме IBSF
20 октября, 14:01
Зубков о решении IBSF в пользу россиян: «Увы, попасть на Олимпиаду все равно будет не так просто. Когда нас допустят – вопрос»
20 октября, 12:18
Александр Третьяков: «Международная федерация может снять с нас ограничения, а МОК просто не позволит выступить на Олимпиаде»
20 октября, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19