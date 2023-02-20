Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»

Теги Санный спорт сборная России (сани) Сергей Чудинов (сани) ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что команда полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства. 

«Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер.

Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них», – сказал Чудинов.

Также тренер отметил, что недопуск к зарубежным трассам может стать серьезным препятствием для молодых российских саночников, у которых мало соревновательного опыта. 

«Мы совершили огромное количество спусков на домашней трассе в Сочи, и она у нас одна. Мы не можем сейчас кататься на зарубежных трассах.

И если опытные спортсмены могут относительно безболезненно провести сезон, выступая только дома, то для молодых саночников это негативный момент.

Им очень важно иметь возможность выступать на разных трассах, чтобы наработать опыт», – цитирует Чудинова ТАСС. 

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