Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что команда полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства.

«Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер.

Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них», – сказал Чудинов.

Также тренер отметил, что недопуск к зарубежным трассам может стать серьезным препятствием для молодых российских саночников, у которых мало соревновательного опыта.

«Мы совершили огромное количество спусков на домашней трассе в Сочи, и она у нас одна. Мы не можем сейчас кататься на зарубежных трассах.

И если опытные спортсмены могут относительно безболезненно провести сезон, выступая только дома, то для молодых саночников это негативный момент.

Им очень важно иметь возможность выступать на разных трассах, чтобы наработать опыт», – цитирует Чудинова ТАСС.