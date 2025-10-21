IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян к международным соревнованиям

IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян к соревнованиям.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о продлении отстранения российских спортсменов. Россияне отстранены от турниров под эгидой IBSF с 2022 года.

«Мы получили официальное письмо из международной федерации, в котором говорится, что после решения апелляционного трибунала IBSF о том, что российские спортсмены, соответствующие правилам МОК о нейтральности индивидуальных спортсменов для участия в Олимпиаде, могут участвовать в соревнованиях IBSF, международная федерация обратилась в МОК с просьбой предоставить письменное подтверждение этих правил.

Международная федерация планирует безотлагательно приступить к разработке процесса возвращения российских спортсменов, чтобы потом проинформировать Федерацию бобслея России о дальнейших шагах», – сказал Пегов.