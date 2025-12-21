Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, у Пасслер – лучшая скорострельность

Жюстин Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в масс-старте Анси.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у итальянки Ребекки Пасслер – лучшая скорость стрельбы. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси, Франция Женщины, масс-старт Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 28.54,5 2. Лу Жанмонно (Франция) – 6,5 3-4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 10,8 3-4. Ханна Оберг (Швеция) – 10,8 5. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,6 6. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5 7. Дидра Ирвин (США) – 17,7 8. Анна Вайдель (Германия) – 24,3... 12. Франциска Пройс (Германия) – 38,8... 17. Жюлия Симон (Франция) – 48,0... 29. Доротея Вирер (Италия) – 1.42,2 Скорострельность 1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.28,5 (1) 2. Элла Халварссон (Швеция) – 1.31,6 (2) 3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,8 (4) 4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.32,2 (2) 5. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.34,3 (4) 6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.34,5 (1) 7. Анна Вайдель (Германия) – 1.37,0 (2)... 13. Камиль Бене (Франция) – 1.41,1 (0)... 16. Франциска Пройс (Германия) – 1.45,5 (1) 24. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,8 (1)... 27. Лу Жанмонно (Франция) – 1.57,7 (1) 28. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.07,1 (1)