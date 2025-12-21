  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, у Пасслер – лучшая скорострельность
0

Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, у Пасслер – лучшая скорострельность

Жюстин Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в масс-старте Анси.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у итальянки Ребекки Пасслер – лучшая скорость стрельбы. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Женщины, масс-старт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 28.54,5

2. Лу Жанмонно (Франция) – 6,5

3-4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 10,8

3-4. Ханна Оберг (Швеция) – 10,8

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,6

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5

7. Дидра Ирвин (США) – 17,7

8. Анна Вайдель (Германия) – 24,3...

12. Франциска Пройс (Германия) – 38,8...

17. Жюлия Симон (Франция) – 48,0...

29. Доротея Вирер (Италия) – 1.42,2

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.28,5 (1)

2. Элла Халварссон (Швеция) – 1.31,6 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,8 (4)

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.32,2 (2)

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.34,3 (4)

6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.34,5 (1)

7. Анна Вайдель (Германия) – 1.37,0 (2)...

13. Камиль Бене (Франция) – 1.41,1 (0)...

16. Франциска Пройс (Германия) – 1.45,5 (1)

24. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,8 (1)...

27. Лу Жанмонно (Франция) – 1.57,7 (1)

28. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.07,1 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
масс-старт (жен)
logoсборная Франции жен
logoХанна Оберг
logoЖюлия Симон
logoФранциска Пройс
logoсборная Италии жен
logoВанесса Фойгт
logoДоротея Вирер
logoКубок мира по биатлону
logoДидра Ирвин
logoКаролине Кноттен
logoсборная Германии жен
logoЭлла Халварссон
logoсборная Швеции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнна Вайдель
logoМарен Киркеэйде
logoКамиль Бене
logoЭльвира Оберг
logoсборная Норвегии жен
logoРебекка Пасслер
logoЛу Жанмонно
logoсборная США жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Вирер – 3-я
29 минут назад
Киркеэйде одержала первую победу в карьере, у Жанмонно – 29-й подиум, у Брезаз-Буше – 30-й
50 минут назад
⚡ Кубок мира. Киркеэйде выиграла масс-старт, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
58 минут назад
Анастасия Халили о проблемах со здоровьем: «В течение дня поднимается субфебрильная температура. Других симптомов нет»
сегодня, 11:47
Майгуров об иске к IBU в CAS: «До Нового Года рассмотрение, скорее всего, не начнется»
сегодня, 10:28
❄️ Кубок Содружества. Резцова победила в масс-старте, Сливко – 2-я, Бурундукова – 3-я
сегодня, 09:08
Даниил Серохвостов: «Проблемы начались с первого круга, я отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах»
сегодня, 08:32
❄️ Кубок Содружества. Серохвостов выиграл масс-старт, Логинов – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 7-й, Смольский – 16-й
сегодня, 06:47
Кубок мира. Масс-старт. Ботн, Перро, Самуэльссон, Джакомель, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Понсилуома, Дале-Шевдал пробегут гонку
сегодня, 06:01
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
26 минут назад
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
вчера, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52