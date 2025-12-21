Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, у Пасслер – лучшая скорострельность
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, у итальянки Ребекки Пасслер – лучшая скорость стрельбы.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Женщины, масс-старт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 28.54,5
2. Лу Жанмонно (Франция) – 6,5
3-4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 10,8
3-4. Ханна Оберг (Швеция) – 10,8
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 11,6
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5
7. Дидра Ирвин (США) – 17,7
8. Анна Вайдель (Германия) – 24,3...
12. Франциска Пройс (Германия) – 38,8...
17. Жюлия Симон (Франция) – 48,0...
29. Доротея Вирер (Италия) – 1.42,2
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.28,5 (1)
2. Элла Халварссон (Швеция) – 1.31,6 (2)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,8 (4)
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.32,2 (2)
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.34,3 (4)
6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.34,5 (1)
7. Анна Вайдель (Германия) – 1.37,0 (2)...
13. Камиль Бене (Франция) – 1.41,1 (0)...
16. Франциска Пройс (Германия) – 1.45,5 (1)
24. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,8 (1)...
27. Лу Жанмонно (Франция) – 1.57,7 (1)
28. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.07,1 (1)