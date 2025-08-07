Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступят Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Расторгуев

Опубликовано расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025.

Blink-2025

Саннес, Норвегия

6 августа, среда

Lysebotn Opp, забег в гору

12:45 – 7,5 км, свободный стиль (женщины) – результаты

14:30 – 7,5 км, дабл-полинг (мужчины и женщины) – результаты

16:00 – 7,5 км, свободный стиль (мужчины) – результаты

7 августа, четверг

Blink Classics

19:45 – 50 км, классический стиль (мужчины и женщины)

8 августа, пятница

16:55 – биатлон, дуэльная стрельба (мужчины и женщины)

18:10 – биатлон, квалификация суперспринта (мужчины и женщины)

19:25 – 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)

19:55 – биатлон, финал суперспринта (мужчины и женщины)

20:45 – 15 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)

9 августа, суббота

16:30 - лыжный спринт, пролог, свободный стиль (мужчины и женщины)

17:05 – биатлон, 1/4 финала масс-старта (мужчины и женщины)

18:44 – лыжный спринт, финалы, свободный стиль (мужчины и женщины)

20:22 – биатлон, 1/2 финала масс-старта (мужчины и женщины)

21:25 – биатлон, финал масс-старта (мужчины и женщины)

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Состав участников

Биатлонисты: Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стремсхайм, Мартин Ульдал, Вебьорн Сорум (все – Норвегия), Эмильен Жаклен, Эрик Перро (оба – Франция), Андрей Расторгуев (Латвия), Лукас Фрацшер, Фабиан Каскель, Леонард Пфунд (все – Германия), Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк (оба – Украина), Ян Гунька, Конрад Бадач (оба – Польша).

Биатлонистки: Лиза Виттоцци (Италия), Ингрид Ланмарк Тандревольд, Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Крoкстад Юхансен, Марен Киркеэйде (все – Норвегия), Лу Жанмонно, Жюстин Брезаз-Буше (Франция), Анна Вайдель, Лиза Мария Шпарк, Юлия Кинк, Штефани Шерер (все – Германия), Байба Бендика (Латвия), Наталия Сидорович, Камила Жук (обе – Польша).

Лыжники: Йоханнес Клэбо, Петтер Нортуг, Харальд Амундсен, Эвен Нортуг, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен, Ивер Тильхейм Андерсен, Андреас Фьюрен Рее, Оскар Опстад Вике (все – Норвегия), Алвар Мюльбак, Калле Халварссон, Макс Новак (оба – Швеция), Ришар Жув, Люка Шанава, Жюль Шаппаз, Рено Же, Уго Лапалю, Тео Шели, Жюль Лапьер, Матис Делож (все – Франция), Франческо де Фабиани, Элиа Барп (оба – Италия), Эндрю Масгрэйв, Джеймс Клунье (оба – Великобритания), Мика Фермойлен, Беньямин Мозер (оба – Австрия), Яник Рибли, Валерио Гронд, Беда Клее (все – Швейцария), Лаури Вуоринен, Реми Линдхольм, Йони Мяки, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен (все – Финляндия).

Лыжницы: Тириль Венг, Хайди Венг, Астрид Ойре Шлинн, Анне Кьерсти Калво, Хелене Марие Фоссесхолм, Лотта Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Матильде Мирвол, Нура Саннесс, Силье Теодорсен (все – Норвегия), Лаура Гиммлер, Пиа Финк, Колетта Ридзек, Софи Крель (все – Германия), София Лаукли (США), Катержина Янатова (Чехия), Аня Вебер (Швейцария), Джина дель Рио (Андорра).

Полные составы – на сайте Langrenn.com