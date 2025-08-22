Норвежские биатлонисты проведут высотные сборы в Италии

Сборная Норвегии по биатлону проведет высотные сборы в Италии.

Женская команда в составе Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марен Киркеэйде, Ида Лиен, Юни Арнеклейв, Марте Крoкстад Юхансен и Рагнхильд Фемстейневик с 22 августа по 8 сентября будет находиться в Антхольце. Планируется, что 30 и 31 августа они также выступят на летнем чемпионате Италии.

Мужская сборная – Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал, Эндре Стремсхайм и Вебьорн Сорум – будет тренироваться в Сейзер Альм до 11 сентября, а затем отправится в Лаваце.

В феврале Италия примет зимние Олимпийские игры-2026. Биатлонные гонки пройдут в Антхольце.