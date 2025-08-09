Blink-2025. Виттоцци победила в масс-старте, Жанмонно – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я
Гонка проходила в три стадии: 1/4 финала, полуфинал и финал.
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Женщины
Масс-старт
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 15.55,6 (3)
2. Лу Жанмонно (Франция) – 11,0 (3)
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 17,0 (5)
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 28,9 (5)
5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 30,4 (2)
6. Гру Рандбю (Норвегия) – 35,0 (5)
7. Анна Вайдель (Германия) – 38,0 (5)
8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,8 (6)
9. Йоанна Якела (Польша) – 50,1 (7)
10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 51,0 (5)
11. Гунн Твиннерайм (Норвегия) – 52,8 (5)
12. Анна Мака (Польша) – 53,5 (6)
13. Гуро Иттерхус (Норвегия) – 1.23,4 (6)
14. Анна Нендза-Кубинец (Польша) – 1.44,8 (6)
В полуфинале выбыли Ида Лиен, Каролине Кноттен (обе – Норвегия), Юлия Кинк и Лиза Мария Шпарк (обе – Германия).