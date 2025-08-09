Blink-2025. Виттоцци победила в масс-старте, Жанмонно – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я

Лиза Виттоцци выиграла масс-старт на турнире Blink по летнему биатлону.

Гонка проходила в три стадии: 1/4 финала, полуфинал и финал.

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Женщины

Масс-старт

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 15.55,6 (3)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 11,0 (3)

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 17,0 (5)

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 28,9 (5)

5. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 30,4 (2)

6. Гру Рандбю (Норвегия) – 35,0 (5)

7. Анна Вайдель (Германия) – 38,0 (5)

8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,8 (6)

9. Йоанна Якела (Польша) – 50,1 (7)

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 51,0 (5)

11. Гунн Твиннерайм (Норвегия) – 52,8 (5)

12. Анна Мака (Польша) – 53,5 (6)

13. Гуро Иттерхус (Норвегия) – 1.23,4 (6)

14. Анна Нендза-Кубинец (Польша) – 1.44,8 (6)

В полуфинале выбыли Ида Лиен, Каролине Кноттен (обе – Норвегия), Юлия Кинк и Лиза Мария Шпарк (обе – Германия).

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025