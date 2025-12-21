Киркеэйде одержала первую победу в карьере, у Жанмонно – 29-й подиум, у Брезаз-Буше – 30-й
Норвежская биатлонистка Киркеэйде одержала первую победу в карьере.
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси.
Это первая победа в ее карьере. Всего у норвежки шесть подиумов (1-3-2).
Второе место заняла француженка Лу Жанмонно. На ее счету 29 подиумов (14-8-7).
Третьей стала ее соотечественница Жюстин Брезаз-Буше. Она поднялась на пьедестал в 30-й раз в карьере (13-9-8).
