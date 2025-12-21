2

Майгуров об иске к IBU в CAS: «До Нового Года рассмотрение, скорее всего, не начнется»

Майгуров об иске к IBU: до Нового Года рассмотрение, скорее всего, не начнется.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об иске к Международному союзу биатлонистов (IBU).

СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям.  IBU отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска.

«По правилам CAS обе стороны должны быть согласны на ускоренную процедуру. Если кто‑то не согласен, то допуск рассматривается в обычных временных рамках, возможно, две недели. Из‑за Рождества до Нового Года рассмотрение, скорее всего, не начнется.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) гораздо лояльнее относилась к нашим лыжникам, чем IBU к биатлонистам. Еще до рассмотрения дела в CAS они направили формуляры, которые лыжники заполнили и отправили FIS.

У биатлонистов процедура начнется только после того или иного решения CAS. Видно, что IBU хочет максимально затянуть дело, хотя все наши действия направлены на то, чтобы мы вернулись на международные соревнования», – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
