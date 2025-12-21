Даниил Серохвостов: «Проблемы начались с первого круга, я отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах»

Серохвостов о победе в масс-старте на Кубке Содружества: ехал, психовал на лыжи.

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах – это позволило мне выиграть.

Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру и все получилось», – сказал Серохвостов.