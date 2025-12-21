  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов: «Проблемы начались с первого круга, я отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах»
3

Даниил Серохвостов: «Проблемы начались с первого круга, я отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах»

Серохвостов о победе в масс-старте на Кубке Содружества: ехал, психовал на лыжи.

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах – это позволило мне выиграть.

Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру и все получилось», – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок Содружества
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Серохвостов выиграл масс-старт, Логинов – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 7-й, Смольский – 16-й
сегодня, 06:47
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
вчера, 12:30
❄️ Кубок Содружества. Смольский выиграл гонку преследования, Серохвостов – 2-й, Латыпов – 3-й, Коновалов – 4-й
вчера, 06:50
Главные новости
❄️ Кубок Содружества. Резцова победила в масс-старте, Сливко – 2-я, Бурундукова – 3-я
28 минут назад
❄️ Кубок Содружества. Серохвостов выиграл масс-старт, Логинов – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 7-й, Смольский – 16-й
сегодня, 06:47
Кубок мира. Масс-старт. Ботн, Перро, Самуэльссон, Джакомель, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Понсилуома, Дале-Шевдал пробегут гонку
сегодня, 06:01
Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку
сегодня, 06:01
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 05:59
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
сегодня, 05:56
Расписание «Рождественской гонки»-2025
сегодня, 05:51
Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»
вчера, 16:27
Йохан-Олав Ботн: «Закончить спринт-пасьют с 30 точными выстрелами – для меня это что-то новенькое. Я словно во сне и не хочу просыпаться»
вчера, 15:55
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Самуэльссон вышел на 3-е место
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
вчера, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35