Даниил Серохвостов: «Проблемы начались с первого круга, я отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах»
Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти гребаные лыжи, но отлично отработал на рубежах – это позволило мне выиграть.
Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру и все получилось», – сказал Серохвостов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
