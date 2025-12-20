Антон Смольский: «Сегодня была достаточно тяжелая гонка, холодно было. Это сковывало движения, мышцы и замерзали очень сильно руки»
Смольский после победы на Кубке Содружества: холодная погода сковывала движения.
Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
«Долгожданная победа. Сегодня была достаточно тяжелая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы и замерзали очень сильно руки.
Было и скольжение сложным, потому что снег слишком холодный. Доставляла много дискомфорта сегодняшняя погода», – сказал Смольский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
