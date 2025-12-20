Хеттих и Стрелов, Лампич и Фак, Жанмонно и Клод выступят на «Рождественской гонке»
Стали известны все участники биатлонной «Рождественской гонки».
Определены все участники биатлонной «Рождественской гонки» (World Team Challenge), которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхине.
«Рождественская гонка»-2025
Составы команд
Янина Хеттих-Вальц – Юстус Штрелов (Германия)
Марлен Фихтнер – Данило Ритмюллер (Германия)
Маркета Давидова – Томаш Микишка (Чехия)
Анамария Лампич – Яков Фак (Словения)
Суви Минккинен – Теро Сеппяля (Финляндия)
Юни Арнеклейв – Матс Эвербю (Норвегия)
Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)
Лу Жанмонно – Фабьен Клод (Франция)
Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия)
Лена Хекки-Гросс – Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: официальный сайт «Рождественской гонки»
