Хеттих и Стрелов, Лампич и Фак, Жанмонно и Клод выступят на «Рождественской гонке»

Стали известны все участники биатлонной «Рождественской гонки».

Определены все участники биатлонной «Рождественской гонки» (World Team Challenge), которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхине.

«Рождественская гонка»-2025

Составы команд

Янина Хеттих-Вальц – Юстус Штрелов (Германия)

Марлен Фихтнер – Данило Ритмюллер (Германия)

Маркета Давидова – Томаш Микишка (Чехия)

Анамария ЛампичЯков Фак (Словения)

Суви МинккиненТеро Сеппяля (Финляндия)

Юни Арнеклейв – Матс Эвербю (Норвегия)

Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)

Лу ЖанмонноФабьен Клод (Франция)

Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия)

Лена Хекки-Гросс – Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: официальный сайт «Рождественской гонки»
Рождественская гонка
Томаш Микишка
