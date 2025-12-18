0

Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни

Норвежский биатлонист Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни.

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал не выступит на этапе Кубка мира во французском Анси из-за болезни.

Гонки пройдут с 19 по 21 декабря. Сообщается, что у спортсмена болит горло.

«Я не хочу рисковать, здоровье превыше всего. Гораздо важнее быть полностью готовым, особенно держа в уме соревнования после Нового года», – сказал Ульдал.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
