Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни
Норвежский биатлонист Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни.
Норвежский биатлонист Мартин Ульдал не выступит на этапе Кубка мира во французском Анси из-за болезни.
Гонки пройдут с 19 по 21 декабря. Сообщается, что у спортсмена болит горло.
«Я не хочу рисковать, здоровье превыше всего. Гораздо важнее быть полностью готовым, особенно держа в уме соревнования после Нового года», – сказал Ульдал.
