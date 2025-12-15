Ботн, Лагрейд, Киркеэйде, Баккен, Фрей вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси

Ботн, Лагрейд, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси.

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря. Сборная Норвегии Мужчины Сиверт Гутторм Баккен Йохан-Олав Ботн Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Мартин Ульдал Исак Фрей Женщины Марте Крокстад Юхансен Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Осне Скреде Ингрид Ланмарк Тандревольд Марит Ойгард