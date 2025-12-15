Ботн, Лагрейд, Киркеэйде, Баккен, Фрей вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси

  • Спортс
Ботн, Лагрейд, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси.

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.

Сборная Норвегии

Мужчины

Сиверт Гутторм Баккен

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Мартин Ульдал

Исак Фрей

Женщины

Марте Крокстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Осне Скреде

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Марит Ойгард

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
