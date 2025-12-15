Ботн, Лагрейд, Киркеэйде, Баккен, Фрей вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.
Сборная Норвегии
Мужчины
Сиверт Гутторм Баккен
Йохан-Олав Ботн
Ветле Шостад Кристиансен
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Мартин Ульдал
Исак Фрей
Женщины
Марте Крокстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Осне Скреде
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Марит Ойгард
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
