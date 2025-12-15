  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «С вероятностью 99% российские биатлонисты на Олимпиаду не поедут. Важно помнить, что FIS была за допуск россиян, а IBU – против»

Дмитрий Губерниев: IBU постарается сделать все, чтобы не допустить россиян.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты с вероятностью 99% не примут участия в Олимпийских играх-2026.

10 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить отстранение спортсменов от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU).

«Никакой уверенности в попадании наших биатлонистов на Олимпиаду у меня нет, но соответствующую работу делать нужно. Считаю, с вероятностью 99% на Олимпиаду российские биатлонисты не поедут. Важно помнить главное отличие между лыжами и биатлоном: FIS был за допуск россиян, а IBU против.

Я по-прежнему остаюсь при своем мнении относительно бездействия Виктора Майгурова. На его пути были некоторые подводные камни, но он мог бы гораздо активнее продвигать международную повестку.

Дело касается не конкретного обращения в арбитражный суд, а именно долгого общения с чиновниками из IBU. Можно было давно сделать себе шенгенскую визу и полететь в Европу договариваться.

1% на попадание на Олимпиаду я оставляю на такой сценарий: CAS принимает решение в нашу пользу, а у нас появляется шанс повторить кейс лыжников и заявить несколько человек на январские этапы Кубка мира. Думаю, как и в лыжах, это будут молодые спортсмены. Например, та же Виктория Метеля.

Если CAS вынесет нужное нам решение, IBU обязаны будут подчиниться. Вероятно, даже в таком случае они постараются любыми способами помешать нам. У нас может просто не остаться времени пройти олимпийский отбор», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Что происходит с нашим биатлоном? Репортаж Владимира Иванова из Ханты-Мансийска

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
