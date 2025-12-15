Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.
Сборная Франции
Мужчины
Оскар Ломбардо
Валентен Лежен
Женщины
Лу Жанмонно
Жюстин Брезаз-Буше
Осеан Мишлон
Пола Боте
Камий Бене
Жюлия Симон
Жанна Ришар (только масс-старт)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
