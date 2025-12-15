Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Боте, Лежен, Симон вошли в состав сборной Франции на Кубок мира в Анси.

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Анси , который пройдет с 18 по 21 декабря. Сборная Франции Мужчины Эрик Перро Эмильен Жаклен Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Оскар Ломбардо Валентен Лежен Женщины Лу Жанмонно Жюстин Брезаз-Буше Осеан Мишлон Пола Боте Камий Бене Жюлия Симон Жанна Ришар (только масс-старт)