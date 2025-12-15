  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Боте, Лежен, Симон вошли в состав сборной Франции на Кубок мира в Анси.

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.

Сборная Франции

Мужчины

Эрик Перро

Эмильен Жаклен

Кентен Фийон-Майе

Фабьен Клод

Оскар Ломбардо

Валентен Лежен

Женщины

Лу Жанмонно

Жюстин Брезаз-Буше

Осеан Мишлон

Пола Боте

Камий Бене

Жюлия Симон

Жанна Ришар (только масс-старт)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
